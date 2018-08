La ITA quiere generar “confianza” en la lucha antidopaje y convencer a la FIFA

Pregunta: Con la creación de la ITA, la idea era que el conjunto de las Federaciones Internacionales recurrieran a ustedes. ¿Cuántas se les han unido?

Respuesta: “La ITA fue creada teniendo como núcleo la Doping Free Sport Unit, que era una unidad de la Asociación Mundial de Federaciones Internacionales de Deporte (GAISF). Esta unidad suministraba ya servicios a varias federaciones, que se convirtieron en colaboradoras de la ITA. Hoy suministramos ya servicios a una treintena de federaciones internacionales. Desde junio hemos firmado una colaboración con la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y hemos confirmado una colaboración global con la Federación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA). Cerramos otra con la Federación Internacional de Judo (JF) y el martes la Federación Internacional de Lucha decidió confiarnos todo su programa antidopaje. Próximamente vamos a cubrir el triatlón de Lausana, una etapa del World Tour. Se firmarán otras colaboraciones importantes en las próximas semanas. La idea es situarnos entre las Federaciones y la Agencia Mundial Antidopaje. Es la ITA la que hará el programa antidopaje de los diferentes deportes y ya no las federaciones, lo que permitirá a las federaciones concentrarse en el desarrollo de su deporte pero también armonizar las decisiones entre los diferentes deportes, mutualizar los costes, aumentar el grado de expertos y profesionalizar la lucha antidopaje”.

P: Algunas grandes federaciones como la de ciclismo (UCI), de atletismo (IAAF) e incluso de fútbol (FIFA) cuentan ya con sus propias estructuras y dicen que no necesitan a la ITA...

R: “Las Federaciones Internacionales son firmantes del Código Mundial Antidopaje. Son responsables de la organización de la lucha antidopaje y son libres de hacerlo como consideren. Mi misión será unir al mayor número posible de actores. Usted dice que la UCI, la IAAF y la FIFA han decidido no venir a la ITA, yo no he escuchado que esas decisiones se hayan tomado oficialmente. No es imposible que en el futuro la ITA suministre servicios a esas tres organizaciones y esa será mi misión”.