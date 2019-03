$!Liliana Ibañez: “Vienen cosas buenas si trabajo como sé”

“Hice todo eso con dolores de hombro, pocos lo saben. Entonces me pregunté hasta dónde llegaré si nadó en los Olímpicos sana y bien preparada”, razona.

Liliana se operó en Monterrey, norte de México, donde a partir de este miércoles comenzará un proceso de recuperación que empezará con rutinas de movimiento asistido sin abandonar el fortalecimiento de sus piernas y en unas tres semanas comenzará a trabajar con el tren superior.

“Estaba segura de ganar medalla en los 100 metros estilo libre en los Panamericanos de Lima y quizás en 50, pero los deportistas de alto rendimiento llevamos el cuerpo al máximo y las lesiones siempre son una posibilidad; yo prefiero pensar en lo que viene y me visualizó en las finales olímpicas de esas pruebas”, explica.

No será fácil lograr esos objetivos. Para conseguirlos, deberá trabajar de manera balanceada con sus dos hombros, algo que no hacía antes de la dolencia, y aumentar la fuerza, lo cual le permitirá rebajar unas centésimas a sus tiempos personales.

Ibañez, de 28 años, se sometió a una artroscopia del hombro izquierdo para reparar un desgarre de grado II que pudo provocar una rotura y poner en riesgo la participación de la competidora en los Olímpicos. Según los médicos la cirugía fue un éxito y en unos meses estará lista para superarse a sí misma.

“Había un riesgo de dislocación y las cosas pudieron complicarse, pienso en eso, en que estoy entera y confiada porque si me entreno duro pasarán cosas”, dice con un optimismo raro en los recién operados.

Es una mexicana con ojos en forma de almendras y un optimismo que parece llevar en los genes, al cual se aferra ahora para empezar a construir su quimera desde cero. Asume que al no ir a los juegos continentales el inicio de su preparación para Tokio empezará antes y tendrá todo a favor hacia el objetivo más grande de su carrera.

“Vienen cosas buenas si trabajo como sé. Me imagino con los mejores tiempos de mi vida en las finales de Tokio 2020 y eso me emociona”, dice con una clarividencia que pudo sacar del desespero, pero prefirió alimentar con una filosofía, según la cual no puede cambiar su vida, sí la manera de verla.