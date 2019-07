$!Losos de Muñiz buscará frenar sequía de medallas

Aceptar que su nombre sea inscrito en un registro para una competencia es algo que la experta en adiestramiento, Yvonne Losos de Muñiz, se toma muy en serio.

Es por eso que su decisión para ir a los Juegos Panamericanos de Lima (julio 26/agosto 11) se produce en el momento en que ella lo entiende justo, apropiado.

Su disposición es un hecho y es que ir a competir por “pasear”, como señala no está en sus planes. “No voy a dejar que el país pierda su dinero, ni nadie”, dijo. Esta vez su participación va en busca de detener la sequía de medallas que ha tenido a nivel de Juegos Panamericanos, ahora que va a su quinta participación consecutiva, desde que comenzó en Santo Domingo 2003.

“Siempre, si voy a competir voy por una medalla”, señala desde Wellington, Florida en exclusiva para DL, la amazona que esta vez competirá sobre la monta de Aquamarine. “Si tengo el entrenamiento, voy por sacar medalla. Pero nuestro deporte depende también de un animal”.

Las categóricas palabras de Losos de Muñiz congelan a cualquiera: “Si no estoy preparada no voy a la competencia. Por eso me duró mucho la confirmación -de asistir-, porque sé el dinero y la inversión que se hace y no quiero que nadie pierda dinero por mí”.

Losos de Muñiz explica que el entrenamiento que lleva a cabo no es más que el de otro atleta “pero es más delicado, porque no es solo la persona, sino también el animal”.

La amazona ganó medallas de bronce sucesiva en los Juegos de Santo Domingo 2003 y Río 2007; luego en Guadalajara estuvo cerca, pero “al final el caballo se lastimó, son de las cosas que pasan. Estaba para pelear la medalla. Pero no era mí día”.

Pasaron los Juegos de Toronto y por segunda ocasión se quedó sin podio. Ahora viene la tercera oportunidad, con la esperanza de que sea la vencida, en un complicado deporte que depende de la adecuada combinación del jinete y el animal. “Me siento tranquila”, señala. “He hecho mi tarea, mi programa. Me siento confiada de que puedo hacer la mejor presentación. Eso es hoy. Yo lo cojo día a día”.

La competencia de doma o adiestramiento se llevará entre los días 28 y 31 de julio en la Escuela de Equitación del Ejército, en Lima, que a su vez acogió la competencia de esta prueba en los Juegos Bolivarianos de 2013.