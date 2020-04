Lucía Fresco la Pantera que hizo historia, denuncia machismo en el voleibol

Pregunta: ¿Cómo fue esa odisea para regresar a Argentina?

Respuesta: Fue algo que nunca creí vivir. El hecho de que unos te digan una cosa y otros otra. En esta era de Internet y todo lo que se te ocurra, no poder tener una información certera es duro. Que cada segundo cambie. Terminé volviendo en un avión militar. Tengo los vídeos y las fotos porque realmente mis nietos, digo yo, por ahí no me lo van a creer. Lo importante es que llegué.

P: ¿Cómo hacés para entrenarte durante la cuarentena obligatoria?

R: Un deportista profesional por más que no esté en cuarentena tiene que tener mancuernas, bandas elásticas y esas cosas. Por ahí te agarran cinco días sin entrenamiento oficial o una semana o dos y ahí se pierde mucho músculo. Yo ya tenía, yo ya estaba equipada desde antes con un montón de cosas, pero nos falta lo aeróbico.

P: ¿Qué te parece que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021?

R: Bien, no se podían imaginar los Juegos Olímpicos en este contexto. Habrá sido una decisión sumamente difícil de tomar, pero los felicito. Tampoco se pueden imaginar unos Juegos sin los espectadores que son parte de todo el show. Me parece súper atinado. Nos da tiempo para prepararnos mejor. Después de una cuarentena que no te permitió entrenar no está bueno preparar un Juego Olímpico.