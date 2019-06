$!Se soluciona situación de Luis García; asistirá a los Juegos Panamericanos

SANTO DOMINGO. Luis García vestirá el uniforme de la selección nacional de pesas, luego de que se solucionara su situación con la Federación Dominicana de su deporte, en un proceso en el que intervino el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luisín Mejía.

“El atleta se reintegrará”, dijo el presidente del COD, Luisín Mejía a Diario Libre.

“Se resolvió el asunto, gracias a Dios”, expresó García.

De esa manera el atleta de los 56 kilogramos tendrá derecho a competir en los Juegos Panamericanos de Lima (julio 26/agosto 11).

García había sido separado de los entrenamientos de la selección de pesas, luego de alegada falta de disciplina del atleta. El equipo nacional se encuentra en Jarabacoa.

Eso motivó una reunión que se llevó a cabo al mediodía del miércoles en el COD y en la que participaron Mejía y el comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Pesas, que preside William Ozuna, quien declinó comentar sobre el tema.

Aunque el presidente del COD señaló que García se integrará inmediatamente a los entrenamientos, el pesista no recibió una fecha precisa.

“Eso sí no lo sé”, dijo García. “No me dijeron cuándo me reintegraré a los entrenamientos. Pero voy a hablar con el encargado sobre cuándo podría reintegrarme”.

El entrenador Héctor Domínguez es el encargado de la base de entrenamientos de la selección, en Jarabacoa.

“Lo importante es que resolvió la cosa y vamos para los Juegos para los Juegos”, dijo García, quien a la vez informó que pese a estar separado de la selección “seguía entrenando” porque “tenía fe de que se resolvería”.

Uno de los aspectos de indisciplina es la tardanza, de forma repetida, a los entrenamientos. García reconoció que “ése fue uno de los puntos” tocados en la reunión y en el cual se comprometió a mejorar”.