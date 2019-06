$!Velocista Fiordaliza Cofil recibevivienda en Guaymate

La velocista Fiordaliza Cofil vio cumplido uno de sus sueños, el que le dará en lo adelante tranquilidad mental mientras continúa su desarrollo en actividades internacionales como figura del atletismo de la República Dominicana: tener una vivienda propia, que compartirá con sus padres.

El director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Mayobanex Escoto; y el viceministro Soterio Ramírez, en representación del ministro de Deportes y Recreación (Miderec), licenciado Danilo Díaz, le entregaron su casa este miércoles 5 de junio a la atleta nativa de aquí, como parte de un acuerdo entre ambas instituciones, y cumplen así las instrucciones del presidente Danilo Medina, de proteger a los deportistas de alto rendimiento.

“Primero quiero dar gracias a Dios por uno de mis sueños, que se está cumpliendo hoy; al presidente de la República Dominicana por crearme uno de mis sueños; y al director del INVI le agradezco de corazón por este gran día que será inolvidable para mí”, dijo la atleta, quien ocupará la vivienda con sus padres, Sonson Luis Cofil y Ramona Yan y que la reciben un día antes de que Josefina viaje a Europa, con entrada por España, para continuar su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, a realizarse entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

La ganadora de medalla de plata en 400 metros planos de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, también agradeció “a mi gobernador”, Teodoro Ursino Reyes, “por esa ayuda incondicional que le ha dado desde el primer día que me conoció y que no me ha dejado y le agradezco mucho”; y “a mi alcaldesa” Esther Ozuna, que pelean, “pero siempre estamos juntas”, y a la junta municipal del Distrito Municipal Guaymate por la ayuda incondicional que le prodigan “y de corazón les digo: gracias”.

También lo hizo con sus entrenadores (ausentes y que no nombró), que en los momentos difíciles le dicen que no se rinda “y son esas personas que uno haya: de corazón les agradezco”.

Los primeros en tomar la palabra fueron la alcaldesa Esther Ozuna y el Gobernador Provincial de La Romana, Ursino Reyes, que se unieron para adquirir el terreno donde se levantó la vivienda de tres dormitorios, baño, cocina y sala; y destacaron la celeridad con que respondió el director ejecutivo del INVI para construirla en menos de un mes y que luego la amoblará.

Mayobanex Escoto como Soterio Ramírez resaltaron el acuerdo entre el INVI y el Miderec para dotar de viviendas a atletas destacados de alto rendimiento, con lo cual cumplen el mandato del presidente Medina de dar seguimiento y protección a los deportistas, señalaron.

Recordaron que apenas el lunes, el INVI y el Miderec entregaron a la judoka Estéfany Soriano una vivienda del mismo modelo en Bayaguana, provincia Monte Plata, y que lo propio han hecho con numerosos deportistas del primer nivel.

Lo mismo que Ursino Reyes y la alcaldesa Ozuna, el director del INVI y el viceministro de Deportes mostraron su regocijo por entregar la vivienda que anhelaba Fiordaliza Cofil, de la que destacaron sus cualidades atléticas; y que ahora podrá estar tranquila cuando esté entrenando o compitiendo en el exterior, porque sabe que sus padres tienen vivienda propia, mientras ella sigue poniendo en alto a Guaymate, La Romana y el país.

Acompañaron a Escoto, Ramírez, Reyes y Ozuna, la diputada Mónica Lorenzo; la judoka María García, enlace del Miderec con los atletas; el comandante regional Este de la Policía, general Pablo de Jesús Dipré; el vicealcalde Wilson Miude; el presidente de la Sala Capitular, Osvaldo Valentín; el director de Deportes Provincial de La Romana, Julio Cabrera; y el reverendo Gregorio Ávila, quien impartió la bendición de la casa.