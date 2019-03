$!Reclutadores deportivos vendrán al país a ofrecer oportunidad a talentos nativos

Elite Games 2019 se llevará a cabo el sábado 16 de marzo en el colegio Carol Morgan School, de esta ciudad. Por primera vez en el país se realizará un evento dónde diversos colegios y academias deportivas nacionales tendrán la oportunidad de mostrar el talento de sus jugadores en las disciplinas de fútbol y voleibol, ante un grupo de reclutadores de universidades americanas que representan diferentes niveles de ligas como La National Collegiate Athletic Association (NCAA), National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) y National Junior College Athletic Association (NJCAA).

“Creemos en nuestro talento local y sabemos lo lejos que pueden llegar si tuvieran la oportunidad de demostrarlo, y en eso consiste Elite Games 2019, es la puerta hacia la meta de obtener una educación superior de calidad a través de sus habilidades deportivas”, expresó Sena.

Dentro de las ventajas de participar en este evento se encuentran la exposición ante reclutadores de universidades americanas en todas las ligas, oportunidad de conocer el proceso de cómo aplicar a becas deportivas, posicionamiento de la institución educativa como centro integral de formación de atletas y oportunidad de acceder a becas deportivas para estudios de grado en universidades americanas.

Para poder participar como atleta los estudiantes deberán hacerlo en conjunto con su entidad educativa o club deportivo, algunas de las instituciones que participarán son Espacio Educativo Ad Maiora, The Community for Learning, The Ashton School, Carol Morgan School, St. Michael’s School, Luis Muñoz Rivera y Comunidad Educativa Lux Mundi, entre otras instituciones y academias deportivas.

El evento también contará con sesiones informativas del proceso de aplicación a becas deportivas, donde se mencionarán los requisitos académicos y habilidades técnicas necesarias para aprovechar estas oportunidades. Para más información comunicarse al 809-692-6537 o escribir a info@globaledupass.com descripción Elite Games 2019.

Elite Games es una actividad deportiva que pertenece al programa A+hletes, de EDUPASS, el cual facilita el acceso a becas deportivas para cursar programas de grado en las universidades americanas. Elite Games 2019 representa un espacio de competencias deportivas con el objetivo de identificar talentos deportivos en las instituciones educativas y conectarlos con oportunidades de becas con universidades americanas.