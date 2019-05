$!Se arma alboroto por decisión de Lidom de dedicar torneo a Carlos Morales Troncoso

“Vitelio Mejía y la @LIDOMRD no pegan una. Dedicarle el próximo torneo a Carlos morales Troncoso y @45PedroMartinez, @davidortiz, @TheRealMr609 y @AdrianBeltreRD pa’ cuándo o hay que ser reformista”.

Ese es el comentario de un ciudadano de nombre Rey Sosa. Lo expresó en su cuenta de Twitter @ReySosa09 y con el cuestiona, al igual que otras personas, que la Liga Dominicana de Béisbol decidiera dedicar el próximo torneo de béisbol invernal al fallecido ex presidente de la República, Carlos Morales Troncoso.

Otro de los argumentos para deplorar la decisión es el alegato de qué el político, fallecido en 2014, no ha hecho ningún aporte al deporte.

“Pero qué hizo Carlos Morales Troncoso por el país y por el deporte dominicano para que la Liga de baseball le dedique el torneo 2019-2020”. Aduce otro usuario identificado como @Laser.

“Carlos Morales Troncoso el cual fue 2 veces vice-presidente de La República y no puso un block en La Romana, su pueblo...”, dijo José Montás‏ @JoseMontas1.

“Aquí ponen unos Huevos. En serio Carlos Morales Troncoso”, dijo Randy Ventura Then en su cuenta @Randyvt7.

José P. Monegro, director del periódico El Día, también expresó su contradicción con que el torneo sea dedicado a Morales Troncos. “Con todo el respeto que me merece la memoria de Carlos Morales Troncoso, ¿Cómo es posible que no la @LIDOMRD no le haya dedicado este torneo al inmortal Pedro Martínez?”, indicó en su cuenta.

A favor

Otros piensan de otra manera y ven con beneplácito la decisión de la entidad, que es dirigida por Vitelio Mejía.

“Bien merecido! #Repost @LIDOMRD La Junta de Directores de Lidom se siente honrada con esta dedicatoria a la memoria del Ing. Carlos Morales Troncoso, quien fue un gran promotor del deporte en nuestro país y tuvo una relación directa con el desarrollo de nuestra liga”, posteó Benny Metz‏ @BennyMetz.

“Que otros sean merecedores de una dedicatoria del Campeonato de Béisbol Profesional no hace que Don Carlos Morales Troncoso sea menos merecedor de tal distinción”, acotó la cuenta @TorosFans.