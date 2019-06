Sebastian Vettel muy enojado tras sanción que le quitó triunfo en Canadá

El piloto Sebastian Vettel arribó a la sala de premiación, no sin antes mover los carteles para poner a Lewis Hamilton como segundo. El Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá tras una penalización de cinco segundos impuesta al alemán Vettel (Ferrari), que cruzó primero la línea de meta.

Vettel, quien comenzó en la pole, fue degradado a segundo lugar por delante de su compañero de equipo en Ferrari Charles Leclerc, por una reentrada insegura en la pista que casi envió a Hamilton a estrellarse contra un muro.

Explotó en la radio al conocer la sanción: “¡En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis, que quería que hiciera, venía de la hierba y no tenía control del coche!”, bramó el alemán. Ricardo Adami, su ingeniero le intentaba calmar: “Estate concentrado, quedan 10 vueltas, concentración”, a lo que Vettel respondió de manera más dura aún: “Estoy concentrado, pero ¡nos están robando la carrera!”.