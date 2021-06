"Tenemos que adaptarnos" a una "Eurocopa poco habitual", dice presidente de la UEFA

La Eurocopa de fútbol, con sus duelos repartidos en once países y viajes difíciles por la pandemia de coronavirus, "no es habitual" pero "todos debemos adaptarnos" para que se celebre, señaló este viernes el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una entrevista con la AFP.

Se admitirá público en los once estadios que acogen una Eurocopa inédita disputada en once países diferentes, pero con aforos reducidos en su mayor parte, con estrictos protocolos sanitarios.

PREGUNTA: Un año después de la fecha prevista, por fin comienza la Eurocopa. ¿Qué siente?

RESPUESTA: "Estaba convencido desde el principio que la Eurocopa se celebraría este año. La aplazamos (en 2020) para que las ligas y los clubes pudieran terminar la temporada. La hacemos ahora: es especialmente importante que fuera atrasada porque en caso contrario, el año pasado, habría sido una Eurocopa sin aficionados. Ahora, al menos tenemos un cierto número de aficionados en los estadios, es muy importante".

P: ¿Es una victoria personal para usted?

R: "Es el triunfo de la organización y de una buena comunicación con los gobiernos y las autoridades locales. Ya era un éxito porque hemos jugado casi 1.300 partidos internacionales durante la pandemia (competiciones de clubes y partidos de selección organizados por la UEFA), con estrictos protocolos sanitarios. Estamos felices pero no queremos estar demasiado contentos antes del final de la Eurocopa, haremos comentarios después".

P: ¿Comprende la decepción de las ciudades que al final no han podido acoger partidos, como Dublín o Bilbao, por falta de garantías a la hora de recibir espectadores en los estadios?

R: "Por supuesto que entiendo la decepción, uno está decepcionado cuando no puede recibir un evento como éste. Pero para nosotros era muy importante contar al menos con un porcentaje de aficionados en los estadios, once ciudades podían hacerlo, dos no podían comprometerse. (...) Llegamos a un acuerdo con las dos ciudades, así que no creo que haya disensiones".

P: Los casos positivos al covid-19 de jugadores (en España, Suecia, Rusia, Países Bajos) prueban que las burbujas sanitarias no son herméticas al 100%. ¿Teme eventuales aplazamientos de partidos?

R: "No creo que se aplacen partidos, las burbujas son realmente estrictas. Hay que saber que incluso los oficiales vacunados deben someterse a test antes de cada partido. Los jugadores están muy bien protegidos y creo que es un torneo seguro. Por supuesto, nunca se sabe lo que puede pasar, pero estoy bastante confiado en que todo irá bien".

P: ¿La ausencia de ciertos jugadores, positivos al coronavirus, puede suponer un problema de igualdad?

R: "Es una situación particular, todos debemos adaptarnos a esta situación. Lo hemos hecho durante más de un año. Si queremos poder terminar esta Eurocopa, todos debemos entender esto: no es una Eurocopa habitual, primero porque tiene lugar en once países y, por encima de eso, hay una pandemia que hace los viajes todavía más difíciles. Todos tenemos que adaptarnos y para nosotros tampoco es fácil".

P: ¿El progreso de la variante Delta en Reino Unido amenaza la presencia de aficionados en Wembley en las semifinales y final?

R: "Es muy importante que para la fase final los aficionados puedan venir. Somos optimistas en este punto. Sobre las variantes, hay que preguntar a los epidemiólogos... Creo que habrá muchos espectadores en la final en Wembley".

P: La FIFA está abierta a la posibilidad de un Mundial cada dos años en lugar de los cuatro actuales. ¿Qué piensa de esta propuesta?

R: "No sé si es una propuesta de la FIFA o más bien de la Federación de Arabia Saudita y de otras federaciones... Es imposible hacerlo y no ocurrirá nunca. Los futbolistas ya juegan mucho. Jugar un gran torneo todos los veranos es una ilusión. Estaríamos estrictamente contra esta propuesta, no entra ni en el calendario ni en el sentido común".