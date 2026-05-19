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Carlos Alcaraz anuncia que renuncia a jugar Wimbledon por su lesión de muñeca

El español se retiró a mediados de abril del torneo de Barcelona por unas molestias en la muñeca

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    Carlos Alcaraz anuncia que renuncia a jugar Wimbledon por su lesión de muñeca
    Carlos Alcaraz (FUENTE EXTERNA)

    El tenista español Carlos Alcaraz, actual N.2 del ranking, anunció a través de las redes sociales que no participará en el torneo de Wimbledon (29 de junio al 12 de julio) por la lesión de muñeca que ya le impedirá jugar en Roland Garros a partir de este domingo.

    "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon", escribió el tenista español en X este martes.

    "Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", añadió Alcaraz, que el año pasado perdió la final de la gran cita en hierba ante su máximo rival, el italiano Jannik Sinner, en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4).

    Impacto de la lesión en la carrera de Alcaraz

    Alcaraz se retiró a mediados de abril del torneo de Barcelona por unas molestias en la muñeca y desde entonces no ha vuelto a competir, con lo que se ha perdido los torneos de Madrid y Roma y tampoco podrá defender su título en Roland Garros a partir del próximo domingo.

    • La lesión es "un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos", declaró Alcaraz tras anunciar su baja para el Masters 1000 de Madrid.
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    "Tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro", añadió entonces el ganador de siete torneos del Grand Slam, que en enero completó los cuatro grandes tras imponerse por primera vez en Australia.

    mcd/an/iga

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