Del Potro avanza en el US Open en otra jornada de calor agobiante

NUEVA YORK. El argentino Juan Martín del Potro derrotó sin discusión al local Denis Kudla y avanzó a la tercera ronda del US Open, en otra jornada con el calor agobiante como protagonista central.

Del Potro, tercer sembrado en el último Grand Slam del año, venció en sets corridos a Kudla por 6-3, 6-1, 7-6 (7/4) en una hora y 56 minutos de juego.

La Torre de Tandil, campeón del US Open en 2009, se medirá en la tercera ronda con el español Fernando Verdasco, verdugo del escocés y ex número uno de la ATP Andy Murray al derrotarlo en cuatro mangas de 7-5, 2-6, 6-4, 6-4.

“Me sentí muy cómodo a pesar de las condiciones climáticas y que él subió su nivel en el tercer set. Sentí un poco las piernas, pero logré imponer mi juego y ahora a descansar”, dijo ‘Delpo’ tras el encuentro que se jugó con una altísima temperatura de 36 grados centígrados.

El US Open se vio además sacudido por las acusaciones de sexismo en la tercera jornada del último Grand Slam del año, que espera por el español Rafael Nadal.

- Calor extremo -

Por segundo día consecutivo, la organización decidió aplicar su protocolo de emergencia por el calor extremo y la alta humedad que asolan las pistas duras de Flushing Meadows, permitiendo a los hombres un descanso de 10 minutos entre el tercer y cuarto set y a las mujeres un parón idéntico entra la segunda y la tercera manga.

Y es que los termómetros llegaron a marcar este miércoles alrededor de 43ºC a la altura de la pista en el nuevo Louis Armstrong Stadium a las 12H00 locales (16H00 GMT), con una humedad superior al 60%, lo que provocó que en la víspera hasta cinco jugadores se retiraran oficialmente por golpes de calor, entre ellos el argentino Leonardo Mayer.

“(Los tenistas) presentan síntomas de principio de deshidratación y puede que calambres ligados al calor”, dijo a la AFP el médico Robert Glatter, especializado en deporte.

La fatiga y los vértigos son otros de los síntomas relacionados con los golpes de calor, según el doctor. En los últimos días, varios jugadores aseguraron sentir mareos y algunos como el español Roberto Carballés incluso vómitos.

Mayer fue el más claro tras tener que retirarse ante el serbio Laslo Djere el martes.

“No me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso (...) Creo que no hay que jugar más a cinco sets porque hasta que no se muera alguien no van a parar, es imposible”, señaló visiblemente molesto.

- Perdón -

En medio del debate por las altas temperaturas, la organización “lamentó” que la francesa Alizé Cornet hubiera recibido en la víspera una advertencia por cambiarse la camiseta dentro de la pista, una decisión arbitral que levantó una ola de críticas en las redes sociales, acusando al torneo de “sexista”.

“Lamentamos que Alizé Cornet recibiera una advertencia ayer (martes). Hemos clarificado el reglamento para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro”, aseguró la organización en un comunicado.

Cornet, de 28 años, fue advertida a lo largo de su partido de primera ronda ante la sueca Johanna Larsson, que perdió en tres mangas por 6-4, 3-6, 2-6, tras volver de la pausa de 10 minutos.

La francesa se dio cuenta entonces de que se había puesto la camiseta al revés por lo que se dio la vuelta en el muro del fondo para ponérsela correctamente, dejando a la vista un sujetador deportivo negro.

Por ello, recibió una advertencia del juez de silla de la contienda, Christian Rask.

La decisión levantó una ola de críticas y de acusaciones de “sexismo” ya que los jugadores de la categoría masculina se cambian sin problemas sobre la pista.

“Alizé Cornet vuelve a la pista tras una pausa de 10 minutos. Con su camiseta al revés. Se la pone del derecho en el fondo de la pista. Recibe una advertencia. Por comportamiento no deportivo... Pero los hombres pueden cambiarse en la pista”, comparó en Twitter Judy Murray, la madre del ex número uno de la ATP Andy Murray.

“Ridículo”, añadió la exjugadora australiana Casey Dellacqua.

- Nadal al rescate -

Tras las victorias el martes del suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic y este miércoles de Del Potro, otro de los favoritos, el español Rafael Nadal, primer sembrado, se medirá más tarde al canadiense Vasek Pospisil.

El propio Nadal describió la humedad el lunes como “infernal” luego de ganar a su compatriota David Ferrer, quien tuvo que abandonar en su última participación en un Grand Slam por una lesión en el tobillo.