El calor sacude el US Open: varios se retiran, Djokovic sobrevive y Federer se pasea

NUEVA YORK, Estados Unidos. Ni el debut de ensueño de Roger Federer, ni la victoria sufrida de Novak Djokovic ni tampoco el triunfo en la víspera de Rafa Nadal: el calor extremo de Nueva York copó este martes los focos en la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos, cobrándose sus primeras víctimas por el camino.

“No me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso”, dijo el argentino Leonardo Mayer, uno de los cuatro jugadores que tuvieron que abandonar debido a golpes de calor en un día en el que las temperaturas y la humedad provocaron que la organización activara un protocolo de emergencia.

“Creo que no hay que jugar más a cinco sets (...) porque hasta que no se muera alguien no van a parar, es imposible. Para mí la única manera es acortar un poco, porque el calor no lo manejamos”, sentenció Mayer, visiblemente cansado varias horas después de su enfrentamiento ante el serbio Laslo Djere.