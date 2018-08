El fuerte calor hace mella en el Abierto de Estados Unidos

NUEVA YORK, Estados Unidos. El español Roberto Carballés vomitó dos veces durante su debut el lunes, su compatriota Rafael Nadal aseguró que “la humedad fue infernal” y el argentino Leonardo Mayer se retiró este martes después de necesitar atención médica debido a las altas temperaturas que se registran en Nueva York y que están haciendo mella en los primeros días del US Open.

“He tenido problemas estomacales desde el tercer set. He vomitado dos veces y a partir de ahí me he encontrado muy mal. He aguantado como podía”, explicó a la AFP Carballés tras su victoria ante el estadounidense Mitchell Krueger en cuatro sets.

El español también relató que estaba “muy mareado” y que apenas podía respirar en algunas ocasiones.