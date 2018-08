El último Grand Slam de Ferrer acaba con abandono ante Nadal

Para el argentino Juan Martín del Potro, Ferrer no ganó Roland Garros varias veces por culpa de Nadal. “Si no, hubiera conseguido varios títulos en París”, remarcó.

Un ambiente femenino

Algo similar le pasó a Garbiñe Muguruza, dueña de dos grandes títulos y ex número uno. En sus primeras cuatro actuaciones en Nueva York, la hispano-venezolana perdió dos veces en la primera ronda y otras dos en la segunda. No fue hasta el año pasado que logró alcanzar los octavos de final.

“Trato de no pasar mucho tiempo afuera. Hay mucha gente, mucho ruido”, dijo Muguruza (12da preclasificada) tras despachar 6-3, 6-0 a la china Shuai Zhang. “Prefiero no salir a caminar por la ciudad. A veces siento que si no camino, la gente me va a pasar por encima”.

Todo lo contrario para Kanepi, quien alcanzó los cuartos de final en Flushing Meadows el año pasado.

“Las canchas me benefician y me encanta Nueva York”, afirmó. “Me gusta el clima: húmedo y caliente”.

El Halep-Kanepi fue el primer partido en el reconstruido estadio Louis Armstrong, ahora con capacidad para 14.000 espectadores sentados y un techo retráctil que no fue necesario en esta primera jornada. En cambio, faltó algo que aliviara los 33 grados centígrados (90 F).

Un año después de dar a luz a una niña, Serena Williams regresó al Grand Slam de su país y venció 6-4, 6-0 a la polaca Magda Linette.

También salieron airosas su hermana mayor, Venus, y la campeona defensora, Sloane Stephens.