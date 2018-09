Federer enmudece a Kyrgios y está en octavos del US Open

NUEVA YORK, Estados Unidos. El suizo Roger Federer no quiso sorpresas y silenció al controvertido australiano Nick Kyrgios al pasarle por encima este sábado en tres sets en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Federer, segundo cabeza de serie y cinco veces ganador en Nueva York, evitó cualquier distracción por parte de su rival y se llevó la victoria por la vía rápida en tres sets corridos de 6-4, 6-1, 7-5 en una hora y 45 minutos de juego.

“Estoy feliz de haber ganado, contento de haberlo hecho en tres sets. He jugado bien, me he divertido”, dijo el europeo tras la contienda.

El suizo, que se enfrentará en octavos al australiano John Millman tras ganar éste antes al kazajo Mikhail Kukushkin 6-4, 4-6, 6-1, 6-3, mira ya de reojo un hipotético cruce con el serbio Novak Djokovic (N.6) en cuartos.

“Soy un gran fan de John (Millman), es un gran trabajador al que respeto mucho. Hemos entrenado juntos, estoy muy contento por él, es un gran tipo”, apuntó sobre su próximo rival.