$!Lo que el tenis femenino disputará en el Roland Garros

No será el caso de la rumana Simona Halep, actual tercera de la clasificación, que es la vigente campeona en Roland Garros y por tanto la que defiende el máximo de puntos en este torneo, donde una eliminación prematura le supondría un golpe importante en el ránking.

“Entiende mi juego, por eso funciona”, explicó la jugadora checa este viernes. “Conchita me ayuda mucho”, señaló.

“Roland Garros, estoy soñando con eso ahora. Si me habláis de objetivos más a largo plazo, nunca he ganado Wimbledon y sería maravilloso ganarlo todo este año”, admitió en una conferencia de prensa este viernes en las instalaciones de Roland Garros, sin ocultar su ambición.

Serena, ¿por fin el 24º?

Más allá de la pugna por el trofeo de campeona y de la carrera por el número 1, Roland Garros tendrá otro punto caliente en el cuadro femenino con la participación de Serena Williams, una de las incógnitas.

La jugadora estadounidense de 37 años tendrá una nueva oportunidad de conquistar el que sería su 24º título del Grand Slam, con lo que dejaría atrás su igualdad a 23 con la australiana Margaret Court.

Serena continúa en la carrera por ese 24º grande desde su título de Australia en 2017. Después vino el parón por su maternidad y desde entonces lo rozó en dos ocasiones, con subcampeonatos en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2018.

La actual número 10 del mundo está teniendo un año 2019 muy complicado, marcado por sus problemas físicos, sobre todo en una rodilla.

Desde su cuarto de final en el Abierto de Australia de enero, Serena Williams apenas ha ganado tres partidos, cada uno seguido luego por un abandono o una baja (Indian Wells, Miami y Roma).

“No he jugado muchos partidos este año. Y no ha sido por elección. Quería jugar, pero no era posible”, explica la jugadora estadounidense.

El sorteo del jueves determinó que Serena Williams se enfrentaría en unos hipotéticos cuartos de final a Naomi Osaka.

Otra de las jugadoras que llegan a París con más dudas que certidumbres es la española Garbiñe Muguruza, actual 19ª del mundo y que cayó recientemente en su primer partido en el torneo de Madrid, antes de abandonar en el segundo en Roma por unas molestias físicas de las que parece haberse recuperado.

“Un buen resultado sería llegar a las rondas finales. Creo que debo ser realista, quiero ir partido a partido. No estoy llegando a los últimos partidos en los torneos”, admitió este viernes la española, campeona en Roland Garros en 2016.