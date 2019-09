$!Medvedev avanza a la final del US Open y espera por Rafa o Berrettini

NUEVA YORK. Daniil Medvedev avanzó este viernes a su primera final de Grand Slam y espera por su rival, que todo indica será el español Rafael Nadal, que busca su cuarto título en el US Open.

Medvedev, quinto sembrado del torneo, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov, verdugo de Roger Federer, para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah celebraban su segundo Grand Slam consecutivo al vencer en la final del dobles, menos de dos meses después de conquistar Wimbledon.

La semifinal entre Nadal y Berrettini cierra la jornada del viernes y el ruso ya advirtió que sería “un gran partido” que vería “con palomitas de maíz en frente de la televisión”.

Nadal, ganador de 18 Grand Slam, busca su cuarto título en Flushing Meadows, que lo coloque a uno del récord de cinco que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.

Ambos solo se enfrentaron en la final de Montreal, que se llevó el mallorquín, que luego saltó Cincinnati, que terminó en manos del ruso de 23 años en una extraordinaria temporada en Estados Unidos.

“Tengo que decir que cuando venía a Estados Unidos no me iba a ir tan bien, así amo Estados Unidos”, expresó ante los aplausos del público, con el que parece que finalmente hizo las paces, tras un mal comienzo cuando en el partido contra Feliciano López lanzó una toalla al recoge bolas, hizo un gesto obsceno con el dedo que fue captado en la pantalla del estadio y luego siguió provocando a la tribuna con ironías.

- “Cercano a la perfección” -

Nadal, de 33 años y ganador de 18 Grand Slams, enfrenta por primera vez a Berrettini, 10 años menor, en “buena forma”, espantando el fantasma del año pasado en que tuvo que abandonar en esta instancia.

Ha demostrado su condición a lo largo de este torneo que perdió en el camino al campeón defensor Novak Djokovic por un dolor en el hombro izquierdo, y a Roger Federer, derrotado en los cuartos de final.

Y con el “Big 3” reducido a uno, a Nadal lo cubre un manto de favoritismo que él mismo desestima.

“Entiendo que por historia podrás pensar que soy el más candidato, pero la realidad es que solo hay una versión real y es que el que juegue mejor de los cuatro acabará con el trofeo el domingo”, expresó el segundo sembrado tras eliminar a Diego Schwartzman, que lo llamó “un león en el medio de la selva”.

Berrettini se dijo un admirador del rival desde niño.

“Es el más grande luchador que ha habido en este deporte”, expresó el vigésimo cuarto clasificado. “Es increíble lo que está haciendo, lo admiro, la forma como se comporta en la pista, su actitud es algo... creo que cercano a la perfección”.

Suma un total de 33 apariciones en semifinales de Grand Slam, por detrás de Federer (45) y Djokovic (36) y por delante de Jimmy Connors (31) e Ivan Lendl (28).

De su rival destacó el saque. “Está sirviendo increíble”, además de una “gran derecha, se mueve bien y tiene gran confianza porque ha tenido un gran año, así que voy a tener que jugar mi mejor tenis”.

- Café doble -

Cabal y Farah se impusieron más temprano a la dupla compuesta por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, en un partido en el que la hinchada colombiana puso sazón y mucho color, entre banderas, camisetas de la selección de fútbol y sombreros vueltiaos.

Cabal-Farah venían de ganar hace menos de dos meses el dobles de Wimbledon y con este US Open se convirtieron en la primera dupla sudamericana en conseguir dos grandes títulos seguidos.

“Ha sido irreal, me pregunto si es un sueño, dos Slams seguidos, es un verdadero sueño”, dijo Farah. “Si me decías hace tres meses que esto iba a pasar no te creía”, indicó después Cabal en la rueda de prensa.

Ambos jugarán ahora la gira por Asia y Europa antes del Masters Finals, que reúne a los ocho mejores de la clasificación y en el que “todo el mundo está hambriento, todo el mundo va a querer ganar”, según resumió Farah.