$!Naomi Osaka asegura tener “buenas sensaciones” al inicio del Torneo de Madrid

La número uno del mundo, Naomi Osaka, aseguró este viernes que tiene “buenas sensaciones”, tras la lesión abdominal que le obligó a abandonar en Stuttgart, poco antes de participar en el Torneo de Madrid de tenis que comienza este fin de semana.

“Mis sensaciones son buenas. No he sentido la lesión demasiado”, dijo Osaka a los medios en la Caja Mágica, donde se celebra el torneo madrileño y donde ya ha empezado a entrenar.

“No había sacado hasta hoy. Básicamente, he estado descansando”, afirmó la número uno del mundo, añadiendo que en “estos tres últimos días he estado practicando mis grandes golpes, así que no es como si hubiera podido sólo descansar, pero lo que he ido haciendo no ha sido doloroso, así que creo que pinta bien”.

Osaka, que llega a Madrid mirando a Roland Garros, intentará conseguir su primer título en tierra batida, para lo que abrirá su participación en la capital española contra Dominika Cibulkova.