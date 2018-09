Naomi Osaka avanza a semifinales en Tokio y enfrentará a Camila Giori

TOKIO. Naomi Osaka levantó su nivel al verse en apuros y le bastó para alcanzar las semifinales del Abierto Panpacífico de tenis

La campeona del Abierto de Estados Unidos, que sorprendió a Serena Williams en la final en Nueva York este mes, estiró a nueve su racha de victorias al doblegar 6-3, 6-4 a la checa Barbora Strycova.

“Fue mi tercer partido contra ella y cada uno ha sido muy parejo”, declaró Osaka, la primera japonesa en ganar un título de individuales en un Grand Slam.

La rival de turno de la tercera preclasificada será la italiana Camila Giorgi, quien avanzó luego que Victoria Azarenka se retiró en el primer set por una enfermedad gastrointestinal. Giorgi dominaba 5-3 cuando la bielorrusa no pudo continuar.

Osaka capitalizó su tres bolas de quiebre y ganó el 80% de sus los puntos con su primer saque. También alcanzó 26 winners y una cifra idéntica de errores no forzados.

“Pude hacer ajustes”, comentó Osaka. “Sabía que no tenía mi mejor juego, pero de igual forma hice ajustes y pude ganar. Nunca he podido saber por qué ciertas cosas no funcionan, pero lo que trato de hacer es buscar hacer lo mejor posible en esa situación”.

Osaka ha sido el foco de atención en Japón tras su victoria en Nueva York. El partido el viernes en la Arena Tachikawa Arena se disputó a lleno completo. La jugadora de 20 años recibió mensajes de felicitación del primer ministro japonés Shinzo Abe y acudió a una competencia de sumo en Tokio.

También el viernes, la checa Karolina Pliskova (4ta preclasificada) venció 6-1, 6-7 (5), 7-6 (4) a la estadounidense Alison Riske. Se las verá con la croata Donna Vekic, quien derrotó 6-3, 6-4 a la francesa Caroline García.