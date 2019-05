$!Rafael Nadal presenta mejoría de problema estomacal

“Estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. Tengo tiempo para prepararme y espero estar listo y que esto no me afecte demasiado”, dijo Nadal en rueda de prensa.

“La semana ha sido positiva, me he entrenado bien, es de las que me he encontrado mejor. El domingo me levanté con un virus en la barriga, vine a hacerme la foto con Ferrer y tuve que irme a casa”, explicó.

Nadal se refería a David Ferrer, que disputa en Madrid el último torneo de su sobresaliente carrera.

“La despedida de Ferrer va a ser muy emocionante y a la vez triste y mala para el deporte y el tenis español”, señaló sobre su compatriota y amigo.

También habló de Federer, que regresa a los torneos de tierra batida en la capital española tras tres años de ausencia: “Es importante, sobre todo para el marketing. Lo importante no es cómo me sienta yo sobre su vuelta, sino cómo se sientan los aficionados y el circuito, creo que es una buena noticia para todos”.

Nadal, 11 veces ganador de Roland Garros, perdió en semifinales de Montecarlo y de Barcelona, en sus dos primeros torneos de tierra batida de la temporada. Por primera vez en 15 años ha llegado a mayo sin lograr un título.