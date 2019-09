US Open: Rafael Nadal somete a Schwartzman y está en semis

Rafael Nadal derrotó en sets corridos a Diego Schwartzman. ¿Victoria fácil? No se engañen por el aparente trámite expedito.

En el primero, Nadal se puso arriba 4-0 y Schwartzman lo igualó 4-4 y seguido dispuso de dos bolas de quiebre que no capitalizó. En el segundo, Nadal se despegó 5-1 para ver a Schwartzman remontar y nivelar 5-5.

Aupado por los cánticos desde la tribuna y la presencia del retirado basquetbolista argentino Manu Ginóbili, Schwartzman, apodado el “Peque” por su baja estatura, no bajó los brazos.

Y es que no fue un trabajo fácil para el español de 33 años, quien estuvo a punto de dejar escapar cómodas ventajas en los primeros dos sets.

“No debí haber sufrido lo que he sufrido”, dijo Nadal.

Rafael Nadal de España en acción contra Diego Schwartzman de Argentina durante un partido el décimo día del US Open Tennis Championships en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York , EE. UU., 4 de septiembre de 2019. El Abierto de EE. UU. Se llevará a cabo del 26 de agosto al 08 de septiembre de 2019. (Tenis, Abierto, España, Nueva York).

“En esos momentos me faltó un poco más de paciencia”, señaló Schwartzman. “Hoy no tomé buenas decisiones”.

“Es como un león en la jungla”, dijo Schwartzman. “Es inmenso. Es un peleador. Sabe luchar en los momentos importantes, en cada uno. Le he enfrentado ocho veces y fue mejor que yo en cada momento importante”.

“Tomé algo de sal y agua y se me fue”, dijo Nadal. “He cerrado jugando muy bien”.

La historia no se repitió en el tercer set y Nadal emergió victorioso a las 00:30 de la madrugada en el estadio Arthur Ashe.

El español Rafael Nadal observa una devolución ante el argentino Diego Schwartzman en los cuartos de final del US Open, el miércoles 4 de septiembre de 2019.

El rival de turno de Nadal será el italiano Matteo Berrettini, el 24to cabeza de serie. La otra semifinal del viernes enfrentará al ruso Daniil Medvedev, quinto preclasificado, y al búlgaro Grigor Dimitrov, quien eliminó a Roger Federer en cinco sets el martes. Como 78vo del ranking, Dimitrov es el semifinalista con el ranking más bajo en el US Open desde 1991.

Con 23 años, Berrettini se convirtió en el semifinalista más joven en un Grand Slam desde que Novak Djokovic alcanzó la fase de los cuatro mejores en el US Open de 2010.

“Estaba pensando que este era uno de los mejores partidos que he visto. Quiero decir, lo estaba disputando, pero también lo estaba admirando”, afirmó Berrettini tras 3 horas y 57 minutos de lucha y un último set que duró 68 minutos.

El argentino Diego Schwartzman gesticula hacia el público durante el partido ante el español Rafael Nadal en los cuartos de final del US Open, el miércoles 4 de septiembre de 2019.

El italiano pudo haberlo definido sin tanto sufrimiento, pero cometió su primera doble falta del partido con un débil segundo servicio que depositó en la red cuando tuvo su primera bola de partido con el marcador 5-4.

“Me derrumbé y me levanté”, dijo Berrettini, describiendo una conversación con su preparador mental Stefano Massari sobre los altibajos del duelo. “Ese match point. Las otras oportunidades. Estaba en el suelo y me recuperé. Me siento muy orgulloso”.

La victoria de Berrettini significó varios logros para el tenis italiano, que ahora mismo cuenta con siete de sus representantes entre los 100 primeros del ranking de la ATP.