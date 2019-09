US Open: Serena Williams está de vuelta en la final

Serena Williams redondeó una nítida actuación para repetir en la final del Abierto de Estados Unidos y brindarse una nueva oportunidad de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam.

Recuperándose de un inicio algo titubeante, Williams rápidamente tomó la manija para llevarse una victoria 6-3, 6-1 sobre la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie, en su semifinal en el estadio Arthur Ashe la noche del jueves.

Esta será la cuarta final de Williams en los últimos seis grandes. Quedó como subcampeona de Wimbledon en cada uno de los últimos dos años, perdiendo ante Angelique Kerber en 2018 y contra Simona Halep en julio. También quedó como la número dos, desde luego, hace un año en Flushing Meadows, al caer frente a Naomi Osaka.

“Esta en otra final me parece, siendo honesta, una locura”, dijo Williams, de 37 años y seis veces campeona del US Open. “Pero no espero otra cosa que no sea jugar la final”.