Thiem: “Ganar a Rafa dio un gran empuje a mi confianza”

MADRID. El austríaco Dominic Thiem señaló este sábado tras derrotar al sudafricano Kevin Anderson en las semifinales del Mutua Madrid Open (6-4 y 6-2), que ganar en la ronda anterior a Rafael Nadal supuso “un gran empuje” a su confianza y que su tenis había “mejorado especialmente esta semana”.

“Creo que el año pasado me faltaba algo de confianza en Montecarlo y Barcelona. Conseguí un buen resultado venciendo a Novak Djokovic en Montecarlo. Antes descansé un poco porque tenía una lesión de tobillo desde Indian Wells”, dijo Thiem.

“Me costó recuperarme y encontrar mi tenis. Creo que el nivel de tenis ha mejorado especialmente esta semana”, aseguró en rueda de prensa.

“La victoria frente a Nadal me dio un gran empuje de confianza y al mismo tiempo fue un partido completamente distinto al de hoy”, analizó el austríaco. “Nunca Le había ganado antes así, y eso me hacía estar un poquito nervioso pero he conseguido mantener el nivel que tuve ayer (por el viernes)”.

“Hoy empecé devolviendo muy largo y creo que ha salido todo muy bien para ganarle en dos sets. Ha sido un muy buen resultado”, destacó.

“Obviamente es algo especial haber ganado a Rafa, pero lo disfrutas un par de horas y después sabes dentro de ti mismo que tienes un partido muy difícil al día siguiente. Si ganas a un jugador como Rafa tienes más posibilidades de llegar lejos”, prosiguió.

Tras estas victorias, Thiem ya piensa en la final. “Mi rival mañana (por el domingo) va a estar igual de motivado que yo. Trataré de hacerlo lo mejor posible y obviamente un título de Masters 1.000 significaría muchísimo para mi porque cuesta muchísimo ganar un torneo como este. No me imaginaba que iba a estar en la final mañana”, admitió.

Un encuentro que se le hará extraño porque suele enfrentarse “contra jugadores mayores”, dijo, y del que no quiere fiarse, ya que “una final de Masters 1.000 siempre es un partido duro, sea cual sea el rival”.