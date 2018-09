VIDEO: Joel Rosario remató con fuerza y se llevó el Woodward Stakes sobre su caballo Yoshida

SANTO DOMINGO. Joel Rosario registró el sábado por la tarde una triquiñuela, ganando el GIII Saranac S. a bordo del Raging Bull (Fr) (Dark Angel {Ire}) por Chad Brown, el GI Spinaway S sobre Sippican Harbour (Orb) para Gary Contessa y cerró la secuencia cuando guiaba a 'Yoshida (Jpn) (TDN Rising Star)' (Heart's Cry [Jpn}) a un éxito en el GI Woodward S.

"Él fue muy amable. Yo solo era un pasajero ", dijo Rosario. "Se estaba tomando muy bien con la tierra, y le gustó desde el principio. Volviendo a casa, él estaba allí para mí, y él continuó. Como dije, solo era un pasajero. Gracias a Bill Mott, me alegro de haber ganado la carrera por él, y que él me dio la oportunidad”.

Ganador en su debut de temporada del GI Old Forester Turf Classic, Yoshida fue un muy buen quinto en el G1 Queen Anne S., el levantador de tapas anual de la reunión de Royal Ascot en junio, pero nunca factorizó cuando quinto como el favorito en el GI Fourstardave H. Ago. 11. ¿Pero un cambio a la tierra?

"Elliott Walden [de WinStar Farm] ha querido probarlo durante mucho tiempo", dijo el entrenador Bill Mott, ahora cuatro veces ganador de Woodward (Cigar, 1995-96; To Honor and Serve, 2012). "Hablamos sobre eso y Yoshida ha estado corriendo tan bien en el césped y es un ganador de Grado I en el césped, por lo que no se puede decir que cometimos un error al no hacerlo correr sobre la tierra. Íbamos a hacerlo, era solo cuestión de tiempo oportuno, y ahora no había una carrera de césped que teníamos en mente en los siguientes 30 días, así que pensamos que lo haríamos ".