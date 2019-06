$!5 tips para aumentar mi capital

Tener más nos ayuda a vivir mejor en muchos sentidos: menos ansiedad, menos estrés, menos incertidumbre, menos depresión, más sensación de autorrealización, más disfrute de bienes adquiridos para el aumento de la calidad de vida, etc.

Aumentar mi capital depende más de lo guardado y puesto a trabajar para mí, que de lo que gano. Si gastamos lo que recibimos, no es posible aumentar nuestro capital. Es más, en algún momento necesitaremos dinero de otros para poder hacerle frente a gastos no previstos con dinero reservado.

A continuación, iniciaré mi lista de recomendaciones para aumentar el capital, la seguiré en una segunda columna y completaré la siguiente con la tercera entrega:

• 1. Haga un plan de gastos. Muchos gastan más de lo que deberían o no le sacan el máximo a su dinero porque no tienen presente sus responsabilidades adquiridas, ni planifican sus adquisiciones con orden de prioridad. Cuando sabemos cuánto debemos usar de lo que recibiremos podremos decidir en qué utilizaremos lo que queda. Determinar cada mes lo que deseamos hacer puede sonar un poco inflexible... el resultado es comprar lo que en realidad deseas tener, evitando compras emocionales del instante.

• 2. Dome las tarjetas de crédito. Si no le estresa el día de pago o no financia a las amigas plásticas puede volar este apartado. De lo contrario es hora de revisar los dogmas de uso. No debemos comprar por tenerlas a la mano, sino utilizarlas como un medio de pago. Tener más límite del que podemos pagar nos puede llevar a cometer errores que salen caros. Dependiendo de su relación con estas amigas será su acción a tomar. Desde la reducción de límites, dejarlas en la casa, hasta su devolución. En mi tierra se dice: “A según el maco es la pedrá”.

• 3. Ahorre ahora. Divido el ahorro en dos tipos; el que se usará para algo en específico (penahorro) y el que puede ser que necesite o se convierta en capital (metahorro). Recomiendo varias cuentas de ahorro: diversión, educación, reserva de meses caros y metahorro. Algunos tienen otras necesidades específicas, cada cual adecúa a su realidad.

• 4. Tenga los seguros adecuados. Veo cómo las personas desperdician dinero en seguros y otros (o ellos mismos) pierden dinero por no tener el adecuado; desde deducibles muy bajos a muy altos, pólizas de eventos que nunca les sucederán o que de suceder no les representarían problemas financieros; hasta necesidades no cubiertas, como seguros de salud para eventos catastróficos o accidentes personales que le impidan ganar dinero con su trabajo diario. Cada uno tiene una situación específica y debe tener los seguros que le eviten inconvenientes financieros.

• 5. Aproveche las deudas buenas. Podríamos llamarlas financiamiento para que suenen atractivas, pero no quiero que los astutos vendedores nos confundan los pensamientos. Me refiero a comprar un bien con poco dinero propio, el que posiblemente aumentará su valor o quizá vendamos por más de lo que nos costó. Negociar o adquirir con el dinero de otro puede ser una buena opción para aumentar nuestro capital.

