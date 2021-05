$!Bisonó: “A pesar de los incrementos de precios, no ha habido escasez”

—Ante el aumento de casos de COVID-19, ¿marchamos hacia medidas más restrictivas?

No. No hay noticias de esto. Hay más crecimiento económico. Nosotros el mes pasado exportamos 1,116 millones de dólares. Nunca se había llegado a los 1,000 millones de dólares. Crecimos 50 % en el sector tabaco, y en el encadenamiento del sector tabaco, que es parte de lo que demandan ahora aquí (en España). En otros mercados también están demandando y no tenemos capacidad de suplirlo. O sea que tenemos que producir más y eso lo que habla es de abrir más el cultivo, que es también lo que se ha llevado con la estrategia política y económica que el Presidente nos ha instruido del encadenamiento económico y de la industrialización, y lo que hay es más trabajo. Quizás por eso incluso puede que haya más contagiados, pero no en términos de complicaciones.

—¿Cuántas empresas se vieron afectadas durante la pandemia?

No hay todavía un número definido. Lo que sí le puedo decir es que aun en pandemia muchas de las empresas no cerraron. Las empresas de manufactura textil se convirtieron en empresas que fabricaron mascarillas. Otras que se pusieron a fabricar manitas limpias, desinfectantes. Industrias como el tabaco se recuperaron rápidamente.