$!Actividad comercial en Zona Colonial es practicamnete nula

Las actividades comerciales en la Ciudad Colonial son productos mecánicos producto del período de cuarentena provocado por el COVID-19 en la República Dominicana.

Los más de 1,440 establecimientos comerciales en la ciudad histórica acataron el llamado de las autoridades junto a los ciudadanos que residen allí. Los representantes de los diferentes sectores productivos entienden que la Zona Colonial podría ser tomada como modelo para la reapertura de las actividades.

“Nosotros, el Departamento de Planificación y Proyectos (DPP) del Ministerio de Turismo (MITUR), estamos teniendo reuniones periódicas de manera virtual con el Ayuntamiento, Patrimonio donde monitoreamos lo que está sucediendo y también comenzamos a plantear cómo podríamos hacer la recuperación”, dijo directora del Departamento de Planificación y Proyectos (DPP) del Ministerio de Turismo (MITUR), Maribel Villalona Núñez.

Villalona dijo a Diario Libre que es importante señalar, que sostuvo la recuperación que tuvo la Ciudad Colonial hasta la fecha y apostar a su alta resiliencia económica y social Publicar COVID-19, requiere que se pueda contar cuanto antes, con los recursos Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asegurar que esto es necesario para el inicio de la segunda etapa del proyecto de Recuperación Urbana y fomento al turismo en la Ciudad Colonial, que está a la espera de la firma del último acuerdo subsidiario entre las máximas autoridades de Ministerios de Cultura, Turismo y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que se pueda formar en los próximos días.

De su lado, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde), Hernani Montalvo, explica un Diario Libre que los comercios están todos cerrados, pero que han estado presentando un inconveniente con el pago del servicio eléctrico.

Detalles de los dueños de comercios están recibiendo las facturas eléctricas como si estuvieran funcionando. Dijo que no tiene sentido el consumo de energía en estos lugares, donde hay que tener que tener un refrigerador conectado por el tipo de actividades a las que se dedican. Pero un negocio que tenga un refrigerador no puede llegar a una factura de RD $ 150,000 o RD $ 200,000.

Asegure que se puso en contacto con el CDEEE para que chequen esta situación y prometió revisión, pero que aquellos negocios que no se han enterado o no está haciendo las diligencias, controle que pagar ese dinero cuando esto pase. La factura que han estado cobrando es promediada, no medida.

En el censo de negocios 2017 se contabilizó un total de 1,447 negocios en Ciudad Colonial. Esta cifra refleja una tasa de crecimiento del 96% en comparación con los resultados del 2011; en términos absolutos se ha duplicado el número de negocios. Para el 2011, el número de negocios era 737 aumentó a 70% en 2015 cuando aumentó a 1,253.

"Entendemos que entre 2017 y la actualidad debe haber aumentado la cantidad de negocios en un 15 a 20 por ciento más, siendo conservadores", expresó Maribel Villalona Núñez.

Entre los hallazgos del censo, realizado por el doctor Víctor Ruiz, sociólogo y académico Dominicano, para el Programa de Fomento al Turismo Ciudad Colonial que ejecuta el ministerio de turismo, explica que El Conde destaca como la calle con mayor cantidad de oferta de Alimentos y Bebidas, pasando de 14 establecimientos en el 2015 a 31 en 2017. También los Servicios de Alojamiento Temporal han crecido, pasando de 56 en 2015 a 70 en 2017; El Conde es también la calle con más oferta de alojamiento, con 9 en total.

El censo hecho por Ruiz eleva el 53% de los datos del período comprendido entre 1962 y el año 2011 y desde el 2012 abrieron sus puertas el 41% de los negocios que operan en Ciudad Colonial. Esto implica que durante el período de remodelación de la CC y luego de este, han abierto sus puertas 521 negocios, cantidad que supera con creces los períodos anteriores.

Empleos

Víctor Ruiz explica en su levantamiento que la cantidad de empleados en Ciudad Colonial asciende a 9,388 personas, de los cuales el 91% son empleados fijos. Esta cifra refleja un 29% de crecimiento de los puestos de trabajo con relación al año 2012. El promedio de trabajadores es de 7.2 personas por empresa.