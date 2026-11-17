Los agricultores de Hato Nuevo Cortés denunciaron que llevan aproximadamente tres años sin poder cultivar sus terrenos. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Agricultores de Hato Nuevo Cortés, comunidad perteneciente al municipio de Las Yayas de Viajama, en la provincia de Azua, denunciaron que llevan aproximadamente tres años sin poder cultivar sus terrenos, tras quedar inundados por las aguas de la presa de Monte Grande, sin que hasta el momento hayan recibido las indemnizaciones, que aseguran, les prometieron las autoridades.

Los productores explicaron que sus parcelas están ubicadas en ambas márgenes del río Yaque del Sur, en las proximidades de la cola del embalse, y comenzaron a inundarse cuando el nivel del agua superó los 187 metros sobre el nivel del mar.

El vocero de los afectados, Patricio Matos, responsabilizó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) de excluir a Hato Nuevo Cortés de las comunidades identificadas como afectadas por el proyecto hidroeléctrico, pese a que, según afirmó, las autoridades tenían conocimiento de que esos terrenos quedarían bajo agua.

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Matos sostuvo que dicha exclusión impidió que los agricultores fueran incluidos oportunamente en los programas de compensación económica y reubicación establecidos para las familias impactadas por la construcción de la infraestructura hidráulica.

Explicó que, con el llenado del embalse, las aguas comenzaron a ocupar progresivamente las parcelas agrícolas, privando a numerosas familias de su principal fuente de ingresos y sustento.

Tres años de promesas

El dirigente comunitario aseguró que durante aproximadamente tres años los afectados han sostenido reuniones con representantes del Indrhi, incluida una con el director ejecutivo de esa institución, Olmedo Caba Romano, en la comunidad de Hato Nuevo Cortés.

Según Matos, durante esos encuentros las autoridades se comprometieron a indemnizar a los productores por la pérdida de sus propiedades y a entregarles terrenos en lugares que no fueran alcanzados por las aguas de la presa, con el propósito de que pudieran retomar sus actividades agrícolas.

Sin embargo, denunció que ninguno de esos compromisos se ha materializado, mientras los agricultores permanecen imposibilitados de trabajar las tierras de las que dependían económicamente.

Reclaman hasta RD$160 millones

Durante una manifestación frente a las instalaciones del Indrhi, los productores reclamaron compensaciones económicas que alcanzarían los 160 millones de pesos por las pérdidas ocasionadas por la inundación de sus propiedades.

Matos indicó que 89 agricultores perdieron aproximadamente 4,000 tareas de tierra destinadas a la producción agrícola y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido y los acuerdos alcanzados con las autoridades, todavía no hayan recibido los recursos prometidos.

Los manifestantes aseguraron, además, que alrededor de 3,000 familias han sufrido las consecuencias económicas derivadas de la inundación de los terrenos y la pérdida de los medios de subsistencia vinculados a la actividad agrícola.

Los productores demandaron del Gobierno, a través del Indhri, una respuesta definitiva que contemple tanto el pago de las indemnizaciones como la asignación de nuevas tierras que les permitan recuperar su capacidad productiva.