“ANJE está preparada para celebrar debates electorales en el año 2020”

Deuda pública y sostenibilidad

El presidente de la ANJE, Guillermo Julián, manifestó que el problema del endeudamiento público no es el nivel de la deuda en sí, sino para qué se está utilizando lo que se toma prestado. “Sí es preocupante cuando tú tienes un nivel alto de deuda y más de la mitad de lo que tú ingresas, lo destinas a pago, no de capital, sino de intereses”, expresó. Destacó que si se trata de una deuda tomada para generar obras de infraestructura o de desarrollo, la ANJE no tendría mayores críticas.