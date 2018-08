Aplicación selectiva del anticipo arriesga crecimiento productivo

“El pago mensual del anticipo te obliga a disponer de parte de tu capital de trabajo para tú anticipar un impuesto. Lo que era transitorio se quedó como algo definitivo que nos impacta y te hace retener capital sin que tú sepas si al final del año vas a tener ejercicio, porque lo que tú vendes no es lo que ganas”, dijo Burgos.

El empresario señala que hay establecimientos que, por su naturaleza, se manejan con ventas a crédito, unas operaciones que cobrarán en unos 90 días o quizás más, pero que igual deben declarar ante la autoridad tributaria aunque no las hayan cobrado.

“Aunque se puede compensar al final del año, es un capital que se distrae. Que una empresa tenga que pedir prestado para pagar impuestos no tiene sentido”, señaló el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Isaachart Burgos.

Pero además, hay un riesgo adicional: que las empresas ya no tengan incentivos para crecer y, peor aún, que las compañías grandes y medianas tomen la decisión de desmenuzarse fiscalmente en varias microempresas para evadir un proceso mensual que dicen que las descapitaliza.

SANTO DOMINGO. El anticipo tributario lleva años siendo el protagonista de una batalla que recién ahora parece cobrar una victoria, pero de doble filo. Días atrás el Gobierno anunció que el pago anticipado del Impuesto sobre la Renta (ISR) no se aplicará más a las microempresas, en el marco de un programa de simplificación impositiva y, si bien los empresarios valoran positivamente la medida, creen que la eliminación del anticipo solo para una parte del sector privado no resuelve los problemas de un sistema tributario que consideran complicado, injusto y que les resta competitividad.

Endeudarse para cumplir

Comerciantes de Santo Domingo consultados señalaron que la medida de anular el anticipo favorece la situación de sus empresas porque ya no tendrán que tributar sobre unos ingresos que todavía no conocen de qué nivel serán. El gerente de una venta de materiales de Naco, quien pidió que su identidad no fuera publicada, cuenta que su peor etapa fue cuando la compañía inició operaciones hace un par de años porque le resultaba difícil llevar adelante el comercio que trabajó con ventas a crédito desde el principio. La estrategia de pedir prestado a un banco para poder avanzar fue la única opción que encontró hasta que el comercio tomó suficiente fuerza como para hacerse sostenible.

El anticipo es uno más de los factores que los empresarios asumen como una espada de Damocles para la competitividad. “El anticipo te descapitaliza, pagar un ITBIS por adelantado, anticipos y una tasa altísima de Impuesto sobre la Renta te resta competitividad, más todos los problemas de electricidad y jurídicos que hay en el país”, aseveró el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales Herrera (ANEIH), Antonio Taveras.

El gremialista industrial no celebra la eliminación del anticipo del ISR. “Es que la mayoría de las microempresas no están pagando impuestos. Estamos hablando de un salón, de un colmado. Es un eufemismo y ganas de poner en el tapete situaciones que deberían resolverse a través de una reforma fiscal y que se están usando con fines electorales”, dijo.

Se solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) información sobre el número de contribuyentes que declaran anticipos y si la aplicación de esa figura impositiva ha tenido alguna incidencia sobre la capacidad de recaudación del Fisco, pero hasta la publicación de esta edición no hubo respuesta.