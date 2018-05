A la clase del 2018

Pasado este tiempo, viendo los cambios que están ocurriendo en el país y el resto del mundo, no puedo desaprovechar la oportunidad de tu próxima graduación para compartirte algunas ideas y lecciones que yo mismo he aprendido desde el 2013.

Desconozco cuántos estudiantes de aquella clase del año que surgió el Papa Francisco y murieron Chávez y Mandela hicieron caso a algunas de mis sugerencias. Me encantaría saber de ellos y ojalá se animaran a escribirme un correo electrónico con sus propios aprendizajes y testimonios.

A los del 2013 les dediqué algunas ideas que, en mi opinión, pienso siguen vigentes: Que estudien ampliamente, que aprovechen distintas experiencias y que no se limiten en una visión única que ahora tienen sobre el cómo será su futuro, pues muy probablemente evolucionará con el tiempo.

¿Cuál es tu segunda habilidad?

La idea me la compartió un querido amigo. Ojalá que seas bueno en algo, al punto de que eventualmente logres convertirte en experto. Aplaudo el enfoque. Lo celebro. Pero piensa también en desarrollar una habilidad complementaria a tu foco principal. Si te fascina la banca, trabaja bien en equipo. Si lo tuyo son los videos de YouTube, desarrolla un tema por el cuál se te conocerá. ¿Las matemáticas? Trabaja la programación. Sea lo que sea, no te encasilles en un solo espacio. Mejor compleméntalo. Te diferenciará de los demás, que quizás sean igual o más buenos que tú mismo en este momento.

Empléate, aunque sea temporal

Cuestiona siempre

No te dejes llevar. Ahora con las redes sociales y el poder e inteligencia que se extrae de tus pasos en los medios digitales, toca ser cada vez más cuidadosos, sin caer en el cinismo, de cómo nos informamos, de lo que aprendemos y del proceso de cómo formamos nuestras propias opiniones. Es difícil resistirse a la fuerza de la manada, pero de vez en cuando para y pregúntate si lo que haces o cómo piensas realmente proviene de tus propios principios y prioridades o si es algo impuesto, sutilmente, por quienes buscan manipularte.

Evita ensimismarte

El infierno son los demás, escribió Sartre. El propósito de nuestras vidas está en servir a los demás, pienso yo. En ese servicio encontrarás tu vocación. No me refiero solamente a una obra social o entrega comunitaria, aunque bien podría ser ese tu camino. En general, si lo que disfrutas es estar cerca de niños, ¿De verdad crees que serás feliz estudiando publicidad y trabajando en una agencia de medios? Estoy convencido que no. En aquello a lo que te entregas gustosamente, sean niños, animales sin hogar o lo que sea, ahí encontrarás tu razón de ser. Construye sobre eso y evitarás muchas frustraciones, gastos en psicólogos e inestabilidad laboral en el futuro.