La apuesta de Facebook para lanzar una moneda digital alternativa, llamada Libra, se ha vuelto mucho más dura.

Los grandes socios anunciados por Facebook acaban de abandonar. Eso incluye a los gigantes de tarjetas de crédito Visa y MasterCard, el gigante de comercio electrónico eBay, la startup de pagos Stripe y la aplicación de pago de América Latina, Mercado Pago. PayPal ya había cambiado de rumbo en Libra.

“Es un gran revés para ellos, pero no es el final”, dijo el analista de Gartner Avivah Litan a The Associated Press.

El lunes, la Asociación Libra con sede en Ginebra que formó Facebook, está programada para convocar su primera reunión oficial, y perdió a los jugadores clave antes de que cayera el martillo.

“No es el final para Libra, pero el proyecto enfrenta un camino difícil para avanzar, y cada vez es más difícil”, señala TheVerge.

La gran idea de Facebook era una moneda digital que podría abrir las compras en línea a millones de personas que no tenían acceso a cuentas bancarias y podría reducir el costo de enviar dinero a través de las fronteras.

Pero Facebook está siendo atacado por políticos que están ansiosos por romperlo. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, ha hecho un sello distintivo de su campaña presidencial para hacer precisamente eso, y ha entrado en una guerra de palabras con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg respondió que si Warren fuera elegido y buscara romper Facebook, eso “apestaría” y él pelearía con ella en la corte.

“Lo que realmente ‘apestaría’ es si no arreglamos un sistema corrupto que permite que compañías gigantes como Facebook se involucren en prácticas anticompetitivas ilegales, pisoteen los derechos de privacidad del consumidor y pierdan en repetidas ocasiones su responsabilidad de proteger nuestra democracia”, tuiteó Warren. en respuesta.