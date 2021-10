$!Persisten retrasos en transporte marítimo que afectan entrega de mercancías en RD

Garantiza abastecimiento

A pesar de los retrasos en la entrega de mercancías, los comerciantes afirman que la situación no implicaría problemas para el comercio dominicano en cuanto al abastecimiento de los productos que se importan para las ventas del Black Friday o Viernes Negro y la temporada navideña. El presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Mario Lama, reconoció que la llegada de mercancía desde China está retrasada, aunque agregó que “una cosa es un retraso y que no envíen (los productos) es otra”. El titular de la ONEC -gremio que agrupa a tiendas por departamentos, supermercados y ferreterías, entre otros- aseguró que por el momento no habrá desabastecimiento para las ventas de fin de año.