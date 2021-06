$!Bichara: “Cdeee ni tiene ingresos, ni posibilidad de hacer grandes compras”

El ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Jiménez Bichara, se defendió al alegar que esa institución no hacía compras, ni tenía una parte operativa ni mucho menos un territorio que gestionar.

“La Cdeee ni tiene ingresos siquiera, no tiene posibilidad alguna de hacer grandes compras ni nada que se parezca”, manifestó.

Consideró que en términos políticos tiene más impacto utilizar su nombre en la acusación que “cualquier otra cosa”.

Este martes el Estado dominicano presentó una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con constitución en actor civil, contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.

A un total de 15 personas, entre ellas Jiménez Bichara, se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los otros nombres de la querella son Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Anti Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

Bichara precisó a Diario Libre que no ha tenido acceso a un nivel de detalles sobre las acusaciones que le permitan tener una opinión apropiada sobre las mismas.

“Hablan de una serie de informes sobre las EDE (empresas distribuidoras de electricidad), pero no tengo más allá (documentos) de las cosas que se han dicho. No me ha llegado nada en lo absoluto”, declaró Jiménez Bichara.

El vicepresidente del Consejo Unificado de las distribuidoras, Andrés Astacio, realiza desde la semana pasada una serie de señalamientos, derivados de alegadas auditorías hechas a las EDE, en las cuales se evidencian presuntos actos de corrupción ascendentes a RD$30,000 millones.

Entre los supuestos actos irregulares cometidos por las anteriores autoridades se citan la compra a sobreprecios de materiales y equipos eléctricos, pagos duplicados en la construcción de proyectos, adquisición de bienes y servicios y pagos violatorios a la ley y a los procesos internos de las distribuidoras.

Jiménez Bichara refirió que en algún momento los exadministradores de las EDE “me enviarán algún tipo de información que le he solicitado para entender de qué se trata, pero hasta ahora no he tenido información suficiente que digamos”.

Aclaró que las denuncias hechas por las actuales autoridades del sector hacen alusión a compras de materiales y equipos de las distribuidoras y que solo el personal que está en el área operativa es que hace uso de estos.

“Me imagino que en su momento los propios administradores me darán alguna información o algo que hayan recibido”, puntualizó el exfuncionario.

El ministro de Energía, Antonio Almonte, los administradores actuales de las tres distribuidoras eléctricas y el Consejo Unificado han realizado denuncias sobre presunta corrupción en esas empresas, en las cuales involucran a vinculados del expresidente Danilo Medina.

Almonte, días después de su llegada al cargo y durante un Diálogo Libre, reveló que las EDE formaron parte del andamiaje político-electoral del anterior gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguran que las tres empresas sufrieron un “desmadre” en términos de gastos, malas prácticas e ineficiencia.

Este lunes el Consejo Unificado inició el proceso para judicializar las presuntas irregularidades encontradas en las EDE con una visita a la Procuraduría General de la República, donde su vicepresidente acudió luego de que fuera citado por el órgano investigativo. Este martes el propio Astacio presentó la querella en representación del Estado.