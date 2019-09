La levedad del crédito empresarial

Por otro lado, hay que destacar como una bondad en la naturaleza del crédito empresarial nuevo, que la totalidad ha sido, en términos netos, en moneda local. En otras palabras, a nivel consolidado del sector, las empresas han optado por no exponerse a financiarse en moneda extranjera. Solo Banco Popular aumentó su cartera empresarial en moneda extranjera de forma importante, en US$120 millones, seguido por el Santa Cruz (US$20 millones) y Banesco (US$9 millones), y el resto disminuyó su exposición en dólares.

Si bien es cierto que el crédito a las personas constituye un flujo fundamental para entender la dinámica de nuestra actividad económica, no deja de ser cierto que el cómo y cuánto se financien nuestras empresas habla mucho también de cómo anda la economía.

El fenómeno Azul

No deja de impresionar la magnitud del dinamismo de la cartera empresarial del Banco Popular Dominicano. Líder a julio 2019, al crecer por RD$13.6 mil millones en términos netos, observe en la gráfica que quienes más se acercan están todavía muy distantes de crecer en las magnitudes del Azul, como fueron Santa Cruz (RD$2.7 mil millones), López de Haro (RD$0.8 mil millones) y La Nacional y Banesco (ambos en RD$0.7 mil millones).

Por lo anterior hacemos, en la tercera y última gráfica, una radiografía del crecimiento del Popular de forma individual durante estos primeros siete meses, para ver con cuáles sectores (y en qué moneda) fue tan exitoso prestando, cuando a sus competidores se les ha hecho más difícil dinamizarse en el rubro empresarial.

La manufactura (RD$5.9 mil millones) y la intermediación financiera (RD$4.7 mil millones) explican el 80% del aumento del crédito azul, junto a un buen impulso al sector construcción (RD$3.9 mil millones) e inmobiliario (RD$3.3 mil millones). Otros sectores no tuvieron tan buen desempeño, disminuyó, por ejemplo, el crédito al agro, al turismo y al comercio.

Ojo: El aumento de RD$4.7 mil millones a la intermediación explica 60% del aumento neto de RD$7.8 mil millones del crédito privado a nivel de toda la banca. De no materializarse esa operación puntual (desembolsada en US$), que no fue al sector real, el crédito a las empresas se habría elevado solo RD$2.9 mil millones o un paupérrimo 0.5% en siete meses.

Desmenuzado el crédito comercial de esta forma, uno entiende mejor las medidas de flexibilización monetaria del Banco Central, pero también el sentimiento generalizado de que “la cosa” no va tan bien como las estadísticas agregadas nos hicieran pensar.