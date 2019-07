Alianzas significativas

En las últimas elecciones celebradas en España e Israel, el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos no recibió un número suficiente como para alcanzar una posición mayoritaria. Siendo regímenes parlamentarios, en esos casos es posible tratar de gobernar en minoría, o buscar alianzas con otras fuerzas políticas.

En ese tipo de alianzas, los puestos ministeriales se disputan en función del apoyo que esté siendo involucrado. Cuanto más grande sea, más importantes serán los puestos que se pedirán a cambio. Y según se asignen esos puestos, las políticas aplicables al sector bajo la jurisdicción de cada ministerio se inclinarán hacia los principios y programas sustentados por el partido que lo ocupa. Esas alianzas, por lo tanto, tienen un impacto significativo sobre las medidas que el gobierno tomará respecto del sector en cuestión.

En nuestro país no tenemos un sistema parlamentario sino presidencial. Las alianzas, por ende, suelen cristalizarse antes de las elecciones, no después, aun cuando permanece abierta la posibilidad de apoyos puntuales a nivel de los votos de los legisladores. Pero esa diferencia no debería impedir que al momento de concertar alianzas los partidos que otorgan su apoyo requieran algo a cambio. De hecho, normalmente lo hacen, y también suelen haber posiciones entre las cosas que piden. La distinción fundamental, sin embargo, es que no presentan sus reclamos con el propósito de lograr que sus propuestas se apliquen, sino para desde esas posiciones nombrar militantes y allegados, conseguir contratos y hacerse de otros beneficios.

Son, en consecuencia, alianzas que en términos de políticas económicas y de otra índole, por lo regular carecen de significado. Que una agrupación política otorgue su apoyo a otra no es, por lo tanto, indicio alguno acerca de la orientación que el gobierno resultante puede tener. Sólo se sabe que una porción del mismo servirá como recompensa por el apoyo recibido.