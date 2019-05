Austeridad simbólica

Estrictamente en términos económicos, lo que cuenta son los valores reales asociados a las decisiones que los gobernantes toman, tales como costos, beneficios, ingresos, desembolsos, rendimientos, alternativas, obligaciones y plazos. En ciertas ocasiones, sin embargo, los símbolos juegan un importante papel, con independencia de su valor económico intrínseco.

Durante su campaña electoral el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió someter al gobierno a una rigurosa austeridad. Citaba los dispendios públicos como una de las causas del deterioro de las finanzas estatales, los servicios públicos y el clima de confianza. En el mismo mes de diciembre pasado, cuando tomó posesión de la presidencia del país, AMLO comenzó a cumplir esa promesa electoral.

Los vehículos, por su visibilidad en las calles, fueron un objeto especial del rechazo popular. El gobierno puso en venta 171 yipetas blindadas o semiblindadas modelos Suburban y Tahoe, a las que se han ido añadiendo decenas de automóviles y otros tipos de vehículos. Fueron también subastados ocho helicópteros Bell y, algo particularmente notorio, el avión presidencial Boeing Dreamliner 787-8 por el que el gobierno anterior pagó 218 millones de dólares.

Para un país del tamaño de México, el dinero que ésas y otras ventas pueden involucrar es insignificante. Pero no así el mensaje que envían y sus implicaciones para la administración pública. Ya, por ejemplo, los salarios de los funcionarios del gabinete han sido disminuidos hasta quedar justamente por debajo del salario del presidente, el cual fue fijado al equivalente de 5,700 dólares mensuales después de impuestos. Los críticos de la gestión de AMLO no atribuyen gran trascendencia a estas medidas, las cuales consideran ser más propaganda que otra cosa. Y señalan que de haber querido reducir el malgasto gubernamental, AMLO no debió dar marcha atrás a la privatización de Pemex, el consorcio petrolero estatal.