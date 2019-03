Calamidades politizadas

Si preguntamos a cualquier dominicano si ha oído acerca del calentamiento global, es posible que diga que sí, pues el cambio climático ha sido noticia durante varios años, apareciendo en periódicos, redes sociales, radio y televisión. Y puede haber también escuchado a sus niños repitiendo lo que en la escuela se les ha enseñado. El hecho, sin embargo, es que hasta ahora hemos sido menos lesionados que otras zonas del planeta. Hemos tenido algo más de calor y una fuerte sequía que aún no ha terminado, pero no efectos tan devastadores como los sufridos por Puerto Rico, Taiwán, África del norte, la costa estadounidense del Pacífico, y el Medio Oriente, víctimas de terribles huracanes, inundaciones y fuegos forestales. La suerte, sin embargo, no nos durará para siempre.

El cambio climático comenzó siendo un asunto de interés científico, debatido entre quienes estaban convencidos de su existencia y los que consideraban insuficiente la evidencia disponible. Pero cuando los datos se hicieron más convincentes, el asunto pasó al plano económico, creándose un mecanismo internacional para penalizar las emisiones de gases contaminantes y promover su captura. Lamentablemente, el asunto es hoy en día un tema político, en el que científicos, ambientalistas y la mayor parte de los gobiernos enfrentan la postura de la administración gubernamental estadounidense de negar la realidad del cambio y retirarse de los convenios firmados para mitigar los daños.

Un ejemplo de esa politización fueron los incendios que en noviembre pasado asolaron partes de California. Las autoridades de ese estado, antagónicas al presidente, los atribuyeron a la sequía y altas temperaturas causadas por el cambio en el clima. Pero el gobierno federal los achacó al mal manejo de los bosques por parte de los funcionarios estatales, advirtiéndoles que deben modificar sus políticas para poder seguir recibiendo fondos gubernamentales para combatir esas emergencias.