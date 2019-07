Caza del líder

Ocurre en la política. Tan pronto Joe Biden emergió como el principal contendiente por la candidatura presidencial demócrata para las elecciones del próximo año, los demás aspirantes enfilaron sus discursos contra él. Y, en el 2015-16, que no lo tomaran en serio ayudó a que Trump no fuera el centro de los ataques de los otros precandidatos.

Ocurre en la economía. Alcanzar a la marca líder en un segmento del mercado es el propósito de los competidores. Comparan los productos, y resaltan las ventajas que tienen sobre ella.

Y ocurre ahora con nuestro sector turístico. Reportajes foráneos de prensa, incluyendo dramáticas entrevistas con alegadas víctimas, presentan a la República Dominicana como un país donde igual de fácil es ser objeto de un asalto, que encontrarse en medio de una balacera, o ser expuesto a sustancias químicas letales. Si no fuésemos punteros en el Caribe en cuanto al número de turistas que nos visitan, es probable que la atención concedida a incidentes aislados fuese muchísimo menor. Pero como líderes, tenemos que esperar esas ofensivas, motivadas por la búsqueda de noticias sensacionalistas, y quizás también por intereses ocultos de destinos alternativos.

Si de intereses se trata, es oportuno añadir que la estrategia de ir en contra del líder no es siempre la mejor opción. Dado que procura abrir camino a quien la pone en marcha, su eficacia está condicionada a que la oferta de ese competidor sea realmente sustituta de la del líder, y a que no haya otros ofertantes mejor posicionados para reemplazarla. Han sido numerosos los casos en las que campañas contra el líder no han beneficiado a los que las llevaron a cabo sino a otros competidores. En ciertas ocasiones han terminado perjudicando a todos los involucrados, al desplazarse la demanda hacia productos o servicios distintos, o hacia otras regiones. Y muchas veces sus efectos son efímeros y pasajeros, siendo incapaces de cambiar las preferencias de los usuarios.