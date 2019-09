Manejo lucrativo

A pesar de las exhortaciones de los ecologistas y de las iniciativas del sector industrial dominicano, el manejo y disposición de los desechos permanece como una de las más serias amenazas para nuestro medio ambiente. Los plásticos, de diversa composición y características, son la muestra más visible de la gravedad del problema, dada su longevidad y su capacidad para alterar los eslabones de la cadena alimenticia, ahogar la vida marina y transformarse en substancias nocivas. Pero aparte de los plásticos, nos encontramos rezagados en áreas como la contaminación de las fuentes de aguas subterráneas, las emisiones de CO2, el tratamiento de residuos agrícolas, y el empleo excesivo de pesticidas y fertilizantes químicos.

Cada vez que este asunto es discutido en foros y reuniones de variada índole, se menciona que el reciclaje y disposición de los desechos puede ser un negocio muy lucrativo. De hecho, empresas dedicadas a esa actividad existen en todas partes del mundo, y a algunas de ellas les va muy bien. Más aún, se les ubica entre las de mayor crecimiento potencial en el futuro. Pero si son tan rentables como se dice que son, sería de esperar que el problema de los desechos hubiera ya desaparecido, y que en lugar de estar preocupados por qué hacer con ellos, pudiéramos estar en una situación donde la demanda de residuos superara su oferta.

Parte de la explicación consiste en que una apreciable porción de esa rentabilidad es de tipo social, no incorporable fácilmente en los retornos financieros de las compañías. Pero también ocurre que frecuentemente las alegadas altas rentabilidades se miden sólo sobre un segmento particular del proceso. Por ejemplo, puede ser rentable para una compañía recibir ciertos materiales clasificados por clases para fines de reciclaje, pero sin incluir los costos asociados con otras fases, como pueden ser la recolección, el transporte, la segregación y el manejo de las substancias no aprovechables.