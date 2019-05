Manto de improvisación

A la primera ministra británica le tomó tres años convencerse de que sus propuestas no irían para ningún lado. Finalmente, luego de sufrir derrota tras derrota, decidió renunciar. Algunos parlamentarios calificaron su gestión como una pérdida de tiempo, pero no lo fue para los economistas que tratan de aprender de los errores ajenos. El fracaso se debió a algo que puede suceder cuando no se está preparado para hacer frente a todas las posibilidades.

Ese algo es la improvisación. Ni el gobierno, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los encuestadores, y ni siquiera quienes lo habían promovido creyeron realmente que los votantes iban a apoyar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, minutos después del cierre de las urnas, uno de los más destacados euroescépticos declaró a la prensa que al parecer el Brexit había sido rechazado. También tomó de sorpresa a los demás miembros de la UE.

A todos nos ha pasado en alguna ocasión. Estamos tan convencidos de cuál será la respuesta de alguien con quien conversamos, que cuando nos dicen algo diferente no sabemos qué contestar. En breve nos recuperamos, sin embargo, buscamos una salida airosa y el asunto no suele pasar de ser un momento algo incómodo. Pero a nivel de relaciones entre países, oportunidades de inversión, cambios de monedas, desplazamientos de personas e intercambios comerciales, la falta de preparación lleva a la necesidad de improvisar. Y la agilidad de pensamiento que puede resolver una situación personal inesperada, no es suficiente para solucionar complejos problemas internacionales, con todos sus componentes de intereses, compromisos, derechos, deberes, costos y nacionalismos.

En las negociaciones del Brexit, fue aparente que la posición más fuerte la tuvo siempre la Unión Europea. Eso así por un simple cálculo económico. Como porcentaje de su PIB conjunto, una ruptura abrupta le sería menos costosa que lo que sería para el Reino Unido.