Ministerio de vivienda

Desde un proyecto de ley elaborado durante la gestión gubernativa del profesor Bosch, pasando por sucesivas administraciones hasta la actualidad, el propósito de crear un ministerio de la vivienda en el país no pasó de ser una idea impulsada por algunos partidarios. Particularmente vehementes y persistentes en su propuesta con esa finalidad, fueron los directivos de la asociación de promotores de viviendas, quienes estaban convencidos de la necesidad de unificar en un solo organismo todas las atribuciones y responsabilidades pertinentes al sector. Una y otra vez sus reclamos no dieron frutos concretos, lo que no les impidió reiterar sus puntos de vista cada vez que el asunto era discutido. Los oponentes, no obstante, describían la propuesta como una adición innecesaria a la burocracia estatal.

El ángulo más notorio del nuevo ministerio, como es lógico, es su rol en la reducción del déficit habitacional, cuya magnitud estimada varía substancialmente según el criterio que se utilice para definir lo que son viviendas adecuadas. Es evidente, en cualquier caso, que por la vía del reemplazo con construcciones nuevas, sólo podría cubrirse una pequeña parte del faltante, quizás insuficiente hasta para compensar el incremento en la demanda. Las soluciones intermedias, mediante diversas mejoras a las unidades existentes, son reconocidas como las que pueden conducir a resultados más rápidos y usos más eficientes de los recursos disponibles.

Pero aunque de menor visibilidad, la agilización y racionalización de los trámites administrativos, entre ellos permisos y autorizaciones, estuvo siempre presente entre los argumentos de los abanderados del ministerio. Teniendo en cuenta, además, que una porción significativa del desorden urbano que padecemos se debe a edificaciones y urbanizaciones aprobadas sin atender consideraciones viales y de infraestructura, también se ponderaba el aporte que un ministerio podría efectuar para poner algo de orden en el caos.