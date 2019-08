Reloj de la pobreza

Como parte de la celebración de su 60 aniversario, la Comisión Económica para África, una agencia de las Naciones Unidas, ofrece en la web un tipo novedoso de reloj. No tiene agujas, y aunque podría describirse como digital, no de cuerda, su propósito no es mostrar horas y días. Lo que presenta son datos acerca de la pobreza en ese continente, el más subdesarrollado del planeta.

El reloj indica el número total de africanos que viven en condiciones de pobreza extrema, cifra que actualiza continuamente, al estilo de las páginas web que despliegan el monto de la deuda pública estadounidense. Y no sólo señala el total, sino que también dice cuántas personas han salido de la pobreza extrema en el transcurso del día, y cuántas han entrado. Al mediodía del pasado 23 de julio, por ejemplo, el total de los aquejados por la pobreza extrema era de 427,975,234, equivalente al 34% de la población de África. A esa hora, 7,836 personas habían salido de la pobreza extrema, pero 9,902 habían entrado.

Pero aparte de esas cifras absolutas, el reloj contiene un dato inquietante.

Las Naciones Unidas han fijado para el año 2030 la meta de erradicar la pobreza extrema en el mundo. Para que ese objetivo se cumpla en África, el reloj muestra la “tasa de escape” que se requiere alcanzar, equivalente al número neto de personas que cada minuto deberían salir de la pobreza extrema, calculado restando los que entran de los que salen. Ese número, de 71.1 personas por minuto el 23 de julio, es preocupante porque la cifra actual ese día era negativa, de -2.4, lo que significa que en lugar de acercarse a la meta del 2030, África se está alejando de ella.

Aun cuando son cifras estimadas vía tendencias estadísticas a partir de observaciones puntuales, ellas ponen de relieve que la desigualdad en el mundo va en aumento. No es de extrañar, por lo tanto, que las presiones migratorias crezcan, o que la inestabilidad política se acentúe en vastas zonas del planeta.