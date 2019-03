Por razones de credibilidad, admiración o simpatía, se atribuye a las personas famosas tener un mayor poder de convencimiento. Por eso las agencias publicitarias tratan de conseguir que celebridades de distinta índole declaren ser usuarios de ciertos productos, o que respalden determinadas causas. Es común ver, por ejemplo, a personas vestidas como doctores exaltando las virtudes de medicamentos, a deportistas auspiciando alimentos saludables, a modelos promoviendo cosméticos, o a artistas exhibiendo líneas de ropa.

Y no sólo bienes y servicios están involucrados. También lo están organizaciones ambientalistas, educativas, filantrópicas y sociales en pro de sus objetivos, y políticos que buscan el respaldo de celebridades durante las campañas electorales.

Pero según evaluaciones efectuadas en varios mercados, la efectividad de esos apoyos puede estar siendo exagerada. Bien pudiera suceder, como es obvio, que las celebridades en cuestión tengan sus tasas de rechazo, correspondientes a personas que no simpatizan con ellas, provocando su intervención un efecto contrario al deseado. Puede ocurrir además que sea muy evidente que la celebridad no sea realmente un usuario o un conocedor del producto, en especial si se le ve participando en muchos otros anuncios no relacionados o quizás competitivos. Pero aún más importante, hay casos en los que el lector o espectador no se identifica con la celebridad, y entiende que lo que es bueno para ella no lo es necesariamente para él. Es por esa causa que la publicidad de cosas como servicios bancarios, seguros, líneas aéreas, apartamentos, automóviles y hoteles, suele presentar personas y familias comunes y corrientes, a fin de que cualquiera se sienta representado por ellas.

En las elecciones de medio término celebradas en los EE.UU. en noviembre pasado, una gran parte de los candidatos respaldados por artistas de cine, cantantes y otras celebridades, no consiguieron ganar.