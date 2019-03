Resurrección monetaria

Volver a la vida terrenal después de morir parece imposible para los seres humanos. Sus parientes y amigos los querrían con ellos de nuevo, pero no lo logran. En el ámbito de la economía, en cambio, esa imposibilidad no se aplica a las monedas. Aun así no es fácil traerlas de regreso luego de que desaparecen, pues suelen fallecer porque han dejado de cumplir su papel y la población las rechaza. Dejan tras ellas una estela de destrucción y desasosiego, causada por procesos inflacionarios y escaseces traumáticas.