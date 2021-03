﻿Subestimación de casos

Durante meses los datos oficiales del gobierno de Venezuela respecto del avance de la pandemia en su país parecían sorprendentemente benignos. De alguna forma, los venezolanos lucían ser más resistentes al contagio, o las medidas aplicadas para contenerlo eran más efectivas que en otros países de la región, incluyendo entre ellas la suspensión temporal de los enlaces aéreos con nuestro país.

El pasado día 13 de febrero, el presidente Maduro celebró el arribo a Caracas de las primeras cien mil dosis de la vacuna rusa conocida como Sputnik V, y declaró a través de Twitter con expresiones grandilocuentes, al estilo de su adversario el expresidente Trump, que la llegada de la vacuna era una noticia histórica y trascendental que llenaba de inmensa alegría y esperanza a todos los venezolanos. De sus palabras se deriva la impresión de que la incidencia allá del virus podría haber sido más intensa que lo que las estadísticas muestran. En Cuba, su estrecho aliado, ese mismo día 13 fueron reportados 888 nuevos casos.

Es probable, de hecho, según lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, que a nivel mundial, especialmente en las zonas en vías de desarrollo como América Latina, haya ocurrido una sistemática subestimación de los casos comprobados de la enfermedad. Contribuye a ello su peculiar característica de no producir síntomas visibles en muchos individuos, los cuales no son por ende registrados, pero se debe también a la escasez de pruebas para detectar y confirmar los contagios. La dimensión y alcance verdaderos de la pandemia pueden no llegar a ser conocidos a cabalidad.

Mucho depende también de la disciplina y organización prevalecientes en cada país. Casos como Israel, Corea del Sur, Australia y Singapur son excepcionales por la minuciosidad de sus registros y la disponibilidad de pruebas. En otros países, entre ellos el nuestro, el comportamiento de la población no ayuda en la determinación de la magnitud real de la crisis sanitaria.