Tarifas sin inflación

Es comúnmente aceptado que todos los involucrados en una guerra de tarifas de importación terminan siendo perjudicados. De hecho, no hace falta que haya una guerra para que eso suceda. También ocurre cuando sólo una de las partes establece las tarifas.

Una de las causas de ese resultado perjudicial es que los gravámenes elevan el costo de los productos importados, provocando un cambio en su oferta y un aumento en su precio de venta a usuarios y consumidores. Puede ser que ni los proveedores de los artículos gravados, ni los importadores en el país que impuso las tarifas, estén dispuestos a rebajar sus márgenes de ganancia, y que busquen traspasar a sus clientes la totalidad del gravamen. Pero también es posible que acepten absorber una porción del costo a fin de que sus ventas declinen menos, quedando por ver cuánto absorben los suplidores y cuánto los importadores.

En sus amagos de guerra comercial, el gobierno estadounidense ha llevado esa última posibilidad a su máxima expresión. No sólo asegura que los EE.UU. triunfarían en una guerra comercial con países como México, China o Alemania, debido que ellos son los que tienen el superávit y tienen por ende más que perder, sino que también asegura que las tarifas no harán subir los precios para los consumidores estadounidenses. Esto así porque considera que los suplidores extranjeros absorberán el costo y rebajarán sus precios para evitar que sus ventas bajen. En el caso particular de China, el gobierno de los EE.UU. prevé que el gobierno chino incrementará los subsidios que otorga a las empresas de ese país para que puedan asumir el efecto de las tarifas.

Las experiencias en matera de absorción y traslación de gravámenes registran numerosos casos de absorción por parte de los participantes en las cadenas de suministro, desde el proveedor de materias primas hasta el vendedor final de los productos. Pero esa absorción no suele ser total y, en general, tiende a ser transitoria.