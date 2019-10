$!Cierran envasadora de agua que falsificaba etiquetas de marcas reconocidas

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) cerró la planta envasadora “Agua Buenas Nuevas”, en Santo Domingo Oeste, por comercializar botellones de agua con etiquetas de marcas reconocidas y operar en condiciones sanitarias inaceptables, actos que corresponden a ilícitos de falsificación y riegos a la salud y seguridad de los consumidores.

A través de un comunicado, la institución informó que inició un procedimiento penal basado en la Ley No. 358-05 de Protección al Consumidor, “cuyo fin es proteger la salud y la vida de las personas que están en situación de peligro, dada la gravedad de los efectos que puede producir la ingestión de un alimento contaminado”.

Indicó que las disposiciones de la Ley No. 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, fortalecen el accionar de Pro Consumidor, considerando delito las conductas que impliquen falsificación y adulteración de productos que puede tener consecuencias graves en la salud de los consumidores al inundar el mercado con productos que no cumplen con las normas mínimas de calidad.

Anina Del Castillo, titular de la entidad, informó que “la inspección evidenció que la planta no cuenta con permiso, ni registro sanitario. “Solo utilizan el sello genérico de seguridad, no lleva registro de número de lote y los botellones eran llenados sin cumplir procesos que garanticen que no se contamine el líquido y el producto de venta directa final para el consumidor es colocado en la calle, exponiéndolo a situaciones medioambientales y de contaminación”, dijo.