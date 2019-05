$!Claro y Altice piden a Indotel atacar servicios ilegales de streaming

Las empresas de telecomunicaciones Altice y Claro enviaron esta semana una comunicación conjunta al presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la que solicitan “encarecidamente” retomar negociaciones para evitar la incursión de servicios ilegales de streaming que proliferan en el mercado local, como Blue Max.

“Nos preocupa sobremanera el crecimiento que está teniendo en el país la venta de este producto (Blue Max), que contiene canales de todo tipo, compitiendo con los servicios de televisión por cable que ofrecen Altice Dominicana y Claro, para lo cual pagamos cuantiosas sumas por los derechos que corresponden para el contenido transmitido”, señala la misiva enviada a Indotel.

Blue Max es un servicio de streaming que ofrece unos 1,200 canales en vivo HD, películas y series y que es compatible con varios modelos de televisores, tabletas, box y teléfonos inteligentes. El costo de la activación aproximado está en torno a los RD$2,500, más el precio de los dispositivos requeridos para acceder al servicio.

Altice Dominicana y Claro reclaman que Blue Max no ha agotado los trámites ante el regulador para ofrecer su producto, que el contenido transmitido a través de ese servicio no paga los derechos de distribución a los proveedores del mismo y que Blue Max no paga tasas, impuestos o contribuciones locales que sí cumplen otros servicios de televisión en la República Dominicana.

Las compañías pidieron al presidente del Consejo Directivo de Indotel que se coordinen acciones para tratar esta situación “que amerita ser atacada”, dice la comunicación conjunta.